НАТО усилит патрулирование в Балтийском море после инцидента с газопроводом

Североатлантический Альянс решил усилить патрулирование в Балтийском море после недавнего повреждения в регионе газопровода Balticconnector и кабеля связи.

Принятые Альянсом меры предусматривают проведение дополнительных наблюдательных и разведывательных полеты и развертывание морских патрульных самолетов, самолетов дальнего радиолокационного слежения AWACS и беспилотников.

Также НАТО направит в Балтийское море флотилию из четырех минных катеров НАТО.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и находимся в тесной связи с нашими членами Альянса Эстонией и Финляндией и нашим партнером Швецией", – сказал исполняющий обязанности спикера НАТО Дилан Уайт.

В ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.