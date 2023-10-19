Лукашенко не знает когда, но съездит в Экваториальную Гвинею

Лукашенко утверждает, что договорился с побывавшем в Минске в сентябре президентом Экваториальной Гвинеи Мбасого об ответном визите в эту страну.

"В ближайшее время я обязательно постараюсь у вас побывать. Это уже у нас запланировано. По датам мы разберемся. Но самое главное, чтобы мы имели четкое представление, как выстроить экономику, торгово-экономические отношения между нашими странами", - заявил сегодня Лукашенко на встрече с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуэ.

"… в Беларуси есть все технологии, чтобы поднять вашу страну на более высокий уровень. Вы в этом очень заинтересованы так же. Суть наших предложений заключается в том, и я также говорил во время визита вашего президента, что мы готовы не только продавать вам продукцию, в которой вы нуждаетесь, мы готовы не только передавать вам технологии, но мы готовы обучить ваших людей работать в условиях этих технологий», - сказал Лукашенко.

«И хорошо было бы, это второе направление, если бы у нас с вами получилось создать такую производственную базу в Экваториальной Гвинее, которая смогла бы работать хотя бы на соседние государства", - озвучил он еще один интерес белорусский властей к очередной африканской диктатуре.