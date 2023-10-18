Парламент Грузии ожидаемо провалил импичмент президента

Парламенту Грузии не хватило голосов, чтобы объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили после неоднозначного решения Конституционного суда, который заявил, что она превысила свои полномочия.

Согласно трансляции на сайте парламента Грузии, импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов, тогда как для его объявления нужны минимум 100 голосов. Еще один депутат проголосовал против импичмента.

Голосование проходило тайно, на заседании лично присутствовала президент. Согласно регламенту парламента Грузии, второй раз объявить импичмент президенту он уже не сможет.

Напомним, в конце августа стало известно, что правительство Грузии не дало согласия на несколько визитов президента в ЕС.

Несмотря на это, Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС, анонсировав начало турне за предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В результате партия власти "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили, который поддержало минимально необходимое количество судей Конституционного суда страны.