Канада ввела санкции против связанных с РФ телеканалов Молдавии

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении санкций против девяти молдавских граждан и шести местных телеканалов.

«Сегодня мы посылаем четкое сообщение злонамеренным физическим и юридическим лицам в Молдове, что поддержка... (вторжения) в Украину не останется безнаказанной», – заявила Жоли.

Санкции вводятся против 9 молдавских лиц, которые связаны с про-российскими олигархами Плахотнюком и Шором, уже находящимися под санкциями Канады.

Также рестрикции вводятся против 6 телеканалов, которые продвигают и распространяют дезинформацию о вторжении России в Украину.