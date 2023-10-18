Последнее обновление: 18.10.2023 14:31

Еврокомиссия направила 50 млн евро на поддержку энергосистемы Украины

Европейская комиссия предоставила более 50 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный для поддержки украинской энергосистемы на фоне обстрелов Россией критической инфраструктуры.

Об этом по итогам заседания Совета Европейского Союза по энергетическим вопросам заявила профильный еврокомиссар Кадри Симсон.

Говоря о поддержке Украины со стороны ЕС, она упомянула о встрече европейских министров с украинским представителем Германом Галущенко, во время которой она "выразила непоколебимую поддержку со стороны Еврокомиссии накануне еще одной очень тяжелой зимы для украинцев".

"Комиссия уже выделила более 50 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины, и я призвал государства-члены продолжать делать свои пожертвования", – отметила Симсон.

Она добавила, что Евросоюз сделает все возможное, чтобы и этой зимой "последствия любых российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины были сведены к минимуму".

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