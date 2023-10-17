Рада Украины сняла ключевую преграду для старта переговоров о вступлении в ЕС

Верховная Рада на заседании во вторник, 17 октября, в целом приняла законопроект об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц).

За соответствующий проект закона проголосовало 276 нардепов, против не было ни одного голоса.

"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, редакция документа соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ.

"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", – добавил Железняк.

В начале сентября президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС, упомянув в частности, о законе о PEP.