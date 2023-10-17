Явка на выборах в Польше установила исторический рекорд

Национальная избирательная комиссия Польши обработала результаты голосования на парламентских выборах по всем 31 497 избирательным округам.

Согласно результатам, в парламент проходят пять политсил: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

Таким образом, результаты "ПиС" и "Гражданской коалиции" оказались несколько ниже результата экзит-пола, тогда как "Третий путь" и "Конфедерация" набрали немного больше, чем прогнозировали опросы.

Явка на выборах в Сейм составила 74,38% и, как и прогнозировали, установила исторический рекорд – до сих пор самым высоким показателем были 62,7% в 1989 году.

Особенно высокой явка была в крупных городах – там проголосовали 81,5% зарегистрированных избирателей, тогда как в селах явка составила 69,5%.

Высокая явка наблюдалась в том числе среди молодежи: в группе до 29 лет на участки пришли почти 69%.

Исходя из результатов, за "Право и справедливость" проголосовали около 8 млн поляков – почти столько же, как четыре года назад. А вот за "Гражданскую коалицию" проголосовали примерно на 1,7 млн избирателей больше, чем на предыдущих выборах.

С такими результатами выборов, несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.