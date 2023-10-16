Газпром попросил суд в Петербурге запретить Польше судиться в Стокгольме

Компания "Газпром Экспорт" - дочернее подразделение Газпрома, попросила суд в Петербурге запретить польской компании Europol Gaz вести разбирательство в Стокгольмском арбитраже. Об этом пишет Интерфакс.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже принял заявление ООО "Газпром экспорт" к рассмотрению.

В заявлении идет речь об иске примерно на $1,5 млрд, который подала в Стокгольме Europol Gaz из-за прекращения поставок российского газа весной 2022 года.

Газпром прекратил поставки газа в Польшу после того, как Россия в одностороннем порядке решила изменить контракт и принудить европейские страны платить в рублях.

Польша, в свою очередь, заявила, что будет считать прекращение поставок нарушением контракта и что она имеет право добиваться возмещения ущерба.

В апреле 2022 года российский Газпром сообщил крупнейшей польской газовой компании PGNiG о полной остановке поставок газа с утра 27 апреля, чем нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.

В конце марта прокачка Россией газа через Ямал-Европа упала до нуля.

Польский участок Ямал-Европа насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет компания Europol Gaz, а управляет - отдельный оператор польской ГТС Gaz System.