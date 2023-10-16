США отправили дополнительную военную авиацию на Ближний Восток

Дополнительные штурмовики США прибыли на Ближний Восток в рамках плана усиления американской обороны в регионе, сообщило боевое командование Воздушных сил США.

«Самолеты А-10 из 354-й эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США. Это прибытие укрепляет обороноспособность США, усиливает воздушные операции на всем Ближнем Востоке и уверяет наших союзников и региональных партнеров в том, что мы остаемся готовыми защищать их свободу", – говорится в сообщении.

Развертывание дополнительных штурмовиков A-10 вместе с другими американскими истребителями ставит перед собою цель сдержать любую потенциальную иранскую агрессию или расширение боевых действий за пределы границ Израиля, заявил ранее американский чиновник в интервью CNN.