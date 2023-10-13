ПАСЕ признала Голодомор геноцидом

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание Голодомора актом геноцида украинского народа.

"Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно",– прокомментировал решение ПАСЕ президент Украины Владимир Зеленский.

Решение было принято 73 голосами "за" и одним "против". На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент.