Последнее обновление: 13.10.2023 13:27

ПАСЕ признала Голодомор геноцидом

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание Голодомора актом геноцида украинского народа.

"Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно",– прокомментировал решение ПАСЕ президент Украины Владимир Зеленский.

Решение было принято 73 голосами "за" и одним "против". На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент.



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