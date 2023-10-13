Латвия закроет 2 погранперехода на границе с Россией

Правительство Латвии в четверг на внеочередном заседании постановило закрыть пункты пересечения латвийско-российской границы Виентули и Педедзе.

Проект постановления подготовило Министерство внутренних дел (МВД), которое указало, что Виентули — пункт пограничного контроля на латвийско-российской границе с самой низкой пропускной способностью.

МИД проинформирует Россию о принятом решении.

Одновременно приостановление работы этих пунктов пересечения границы разгрузит ресурсы Государственной пограничной охраны и других служб, которые впредь можно будет направить на охрану других участков границы.

На латвийско-российской границе еще погранпереходы в Терехово и Гребнево.

Ранее с учетом давления нелегальной иммиграции правительство в середине сентября решило приостановить работу пограничного пункта в Силене на латвийско-белорусской границе.