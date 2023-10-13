Британия направит военных в Средиземноморье для поддержки Израиля

Премьер Великобритании Риши Сунак направляет британских военных в Восточное Средиземноморье для поддержки Израиля, сообщает канцелярия премьера.

"Военная группировка, включающая самолет P-8 (противолодочный Boeing P-8 Poseidon), средства наблюдения, два корабля ВМС - Lyme Bay и Argus, три вертолета Merlin и роту королевской морской пехоты, будет находиться в состоянии готовности для оказания практической поддержки Израилю и партнерам в регионе, а также для обеспечения сдерживания и безопасности", - говорится в релизе на сайте канцелярии.

Отмечается, что самолеты морского патрулирования и разведывательной авиации начнут работать в регионе уже с пятницы для отслеживания угроз региональной стабильности, таких как "трансфер оружия террористическим группировкам", передает Интерфакс.

В свою очередь, оперативная группа ВМС прибудет в Восточное Средиземноморье на следующей неделе "как чрезвычайная мера для поддержки гуманитарных усилий", уточнили в канцелярии.

Кроме того, согласно релизу, премьер-министр попросил усилить военные группировки в Израиле, на Кипре и по всему региону для поддержки чрезвычайного планирования и усилий соседних стран в случае любых последствий нестабильности в Израиле.