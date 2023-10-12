Последнее обновление: 12.10.2023 19:12

Генсек НАТО назначил координатора по вопросам противодействия терроризму

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении своего первого в истории Альянса специального координатора по вопросам контртерроризма. Об этом Столтенберг объявил на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

Генсек Альянса сказал, что на встрече в Брюсселе министры обороны обсудили совместные миссии и операции, в частности те, которые направлены на противодействие угрозе терроризма.

"Терроризм остается наиболее прямой асимметричной угрозой для Альянса. Поэтому сегодня могу объявить, что помощник генерального секретаря Том Гофферс будет исполнять обязанности моего специального координатора по вопросам борьбы против терроризма", – добавил он.

По словам Столтенберга, новый координатор будет обеспечивать, чтобы ответ НАТО на терроризм "оставался сильным, эффективным и последовательным".

Впервые о введении специальной должности генсек Альянса объявил по итогам саммита в Вильнюсе в июле этого года.



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