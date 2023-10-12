Последнее обновление: 12.10.2023 15:46

Литва передаст Украине пусковые установки для NASAMS

В новый пакет военной помощи Украине, который готовит Литва, кроме прочего, войдут пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом по итогам первого дня встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Кроме того, совместно с рядом других стран Евросоюза Киеву будут поставлены боеприпасы калибра 155 мм. По словам министра, Вильнюс готов также выделить значительную часть средств на приобретение и передачу Киеву оборудования для разминирования. Также в ближайшее время Литва передаст Украине электрогенераторы и другое оборудование, необходимое для холодного сезона.

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