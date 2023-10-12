Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Об этом сообщает издание Al-Watan.

Согласно информации, удары были нанесены по взлетно-посадочным полосам. Работа обоих аэропортов, согласно данным газеты, прекращена.

В окрестностях аэропорта Дамаска работает ПВО. Нанесение ударов со стороны Израиля также подтвердило сирийское телевидение, сообщил ТАСС.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС заявило, что выпустило по Израилю 5 тыс. ракет. Боевики ХАМАС также проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, атаковав населенные пункты и военные базы. В качестве ответной реакции Израиль начал военную операцию "Железные мечи". 8 октября израильские власти официально объявил о переходе страны в "состояние войны". 9 октября глава Минобороны Израиля объявил о начале полной блокады сектора Газа. По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли более 1,3 тыс. израильтян и свыше 1,2 тыс. палестинцев.