В Польше состоятся крупнейшие в Европе учения сухопутных войск

Польша в 2024 году будет принимать крупнейшие в Европе учения сухопутных войск Dragon-24. Об этом на полигоне в юго-восточном городе Нова Демба заявил новоназначенный начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула.

По его словам, в учениях примут участие 15 тысяч польских солдат, а также пять тысяч военнослужащих из стран НАТО, в частности из США и Великобритании, сообщает информационное агентство PAP.

Он подчеркнул, что Dragon-24 в 2024 году будут крупнейшими учениями сухопутных войск в Европе.

Польский президент Анджей Дуда во вторник назначил новых руководителя Генерального штаба Войска Польского и командующего войсками оперативного назначения после внезапного увольнения предшественников.

Ранее несколько польских изданий сообщили, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак и командующий войсками оперативного назначения генерал Томаш Пйотровский подали заявления об отставке.

По данным СМИ, двое из трех важнейших командующих польских Вооруженных сил пошли на такой шаг из-за личного конфликта с Блащаком, среди прочего – устранением оперативного командования от принятия важных решений.

Также генералы были недовольны политизацией армии перед парламентскими выборами 15 октября, в частности публикацией Блащаком старых оперативных планов обороны Польши с целью дискредитации оппозиции.