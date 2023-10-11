Канада объявила новый пакет помощи для Украины

Канада на очередной встрече формата "Рамштайн" объявила новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут артиллерийские снаряды и другое оружие, а также зимняя форма и спальники для военных.

Как сообщил министр обороны Канады Билл Блэр, страна передаст Украине зимнюю форму и снаряжение стоимостью 25 млн долларов США: обувь, одежду, а также зимние спальники. Это, в том числе комплекты военной формы для 2000 женщин-военнослужащих, произведенные в Канаде. Форму профинансируют из транша 500 млн долларов, который премьер Джастин Трюдо объявил еще в июне.

Кроме этого, Канада предоставит оружие и снаряжение из запасов своих вооруженных сил, а именно 2000 артснарядов 155 мм; дымовые боеприпасы, в том числе 955 штук к 155-мм артиллерии и 2000 штук к 81-мм минометам; 2260 масок для защиты от газа; 277 авиабомб весом 1000 фунтов с взрывателями; 76-мм боеприпасы различного типа для ВМС.

Билл Блэр добавил, что ранее анонсированные 8 тысяч 155-мм артснарядов, 10 тысяч 105-мм снарядов и около 2 млн патронов 7,62 к стрелковому оружию прибыли в Украину на прошлой неделе.