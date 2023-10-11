Стратегия нацбезопасности Молдовы предусматривает вывод российских войск из Приднестровья

Президент Майя Санду 11 октября представила Стратегию национальной безопасности, которая затрагивает инвестиции в оборону, мирное урегулирование приднестровского конфликта, борьбу с коррупцией и развитие партнерских отношений в области безопасности с другими странами.

«Нейтралитет не означает, что мы должны быть пассивными и беспомощными. Напротив, он обязывает нас укреплять обороноспособность, создавать современную армию, на которую граждане могут положиться и которой могут гордиться. Мы укрепим и гражданский сектор безопасности, чтобы институты, которые должны нас защищать, в первую очередь ориентировались на нужды граждан», — заявила Санду.

Она отметила, что Молдова уже потеряла «десятки и сотни миллионов инвестиций, потому что у нас не развит оборонный сектор».

«Политическое решение конфликта на Днестре, которое должны определить при активном участии Европейского союза и других стратегических партнеров, должно быть устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям нашей страны», — сказал Санду, подчеркнув, что российские войска должны покинуть Приднестровье.

«Мы будем строить партнерские отношения со всеми странами, которые разделяют те же демократические ценности, что и мы, и которые помогут нашей стране стать более выносливой и защищенной», — продолжила она.

«Препятствия на пути реформы юстиции нас не остановят, и мы продолжим прикладывать усилия, чтобы очистить юстицию от коррумпированных людей. Коррупция в системе ставит под угрозу безопасность Молдовы и способствует иностранному вмешательству во внутренние дела страны, в том числе с помощью грязных денег, полученных от незаконной деятельности», — пояснила Санду.

«Мы продолжим участвовать в европейской инициативе „коридоры солидарности“, внося тем самым вклад в экономическую устойчивость Молдовы и Украины и в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Мы продолжит отправлять спасателей в другие страны, пострадавшие от пожаров и других бедствий. Мы продолжим участвовать в гражданских миссиях ЕС. Наша страна присоединиться к программе Европейского союза для борьбы с изменениями климата», — заключила президент.