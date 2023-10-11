В России начали сокращать полеты из-за проблем с двигателями

Одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 Airlines объявила о сокращении полетов из-за проблем с обслуживанием двигателей самолетов. Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.

Как выяснило издание, S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10-15%. На сегодня в компании не летает и находится на обслуживании около 20% парка. Проблема — в ремонте американских двигателей Pratt & Whitney, которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране.

Как пояснили источники "Ъ" в Минтрансе и отрасли, на этот шаг перевозчик пошел в первую очередь из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320 A320/А321neo.