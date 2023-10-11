Россия пожаловалась в ИКАО на нарушение Западом правил авиасообщения

Россия подала заявление в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о нарушении Западом положений Чикагской конвенции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

По версии российских властей, 37 стран поставили под угрозу безопасность авиасообщения.

"10 октября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. (Чикагская конвенция) обратилась в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с заявлением о нарушении положений Чикагской конвенции. Ответчиками выступают 37 государств: все члены Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что основанием для обращения стали "неправомерные действия дискриминационного характера западных государств в отношении России и ее авиапредприятий". В частности, говорится о запрете на поставку воздушных судов и запчастей, запрете на использование воздушного пространства российскими судами и других ограничениях.

"Российская Федерация как одна из ведущих авиационных держав твердо намерена добиваться прекращения всех указанных нарушений положений Чикагской конвенции посредством механизмов ИКАО по разрешению разногласий", - заявили в МИД РФ.