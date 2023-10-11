Россияне обходят запрет и въезжают в Евросоюз на белорусских машинах

Россияне обходят запрет и въезжают в Евросоюз на машинах с белорусскими номерами. Об этом пишут российские медиа.

Запрет на въезд в Норвегию машин с российскими госномерами действует уже неделю. Пересаживаться на общественный транспорт из-за этого согласились не все. Нашли другой выход, как не отказываться от автопутешествий, сообщает TourDom.ru.

«Взяли в аренду машину на белорусских номерах у знакомого. Въехали через Норвегию, вернулись через Финляндию. На обеих границах ни одного вопроса. Очень довольны», – делятся лайфхаком туристы в соцсетях.

Не меньше рад был сотрудничеству и хозяин машины. Пересчитав полученные за несколько дней деньги, он решил, что сдавать автомобиль можно и не только знакомым.

В Telegram-каналах начали делиться телефончиком белорусского арендодателя. Судя по количеству желающих, в ближайшем будущем человеку придется значительно увеличивать парк транспортных средств и открывать полноценный прокат.