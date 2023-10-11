В России из-за обвала рубля кофейни переходят на низкокачественный кофе

Владельцы российских кофеен будут закупать кофе худшего качества из-за роста цен на продукцию, обусловленного обвалом курса рубля. Об этом сообщил менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко.

Он объяснил, что весь кофе покупают за доллары и цены в рублях на качественный кофе значительно выросли, пишет издание The Moscow Times.

Удорожание обусловлено исключительно курсом рубля, ведь биржевые котировки арабики и робусты остались неизменными и со стороны стран-производителей кофе никаких изменений не ожидается.

По словам Рыбенко, за последние годы цены на базовую арабику выросли в 1,5 раза: с 90-100 центов до 150-160 центов за фунт. Что касается робусты, в июне 2023 года тонна этого кофе стоила $2,8 тысячи, а в октябре его можно купить за $2,4 тысячи.