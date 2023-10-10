Последнее обновление: 10.10.2023 09:28

Белый дом: США не собираются вводить войска в Израиль

Соединенные Штаты не намерены вводить войска в Израиль, который подвергся нападению ХАМАС, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, представитель Белого дома Джон Кирби.

"Нет никаких намерений отправлять туда американские войска", – заявил Кирби.

Впрочем, по его словам, президент США Джо Байден "всегда будет гарантировать, что мы защищаем и отстаиваем наши интересы национальной безопасности, где бы эти интересы ни находились, в том числе, в частности, в этой части мира".

Кирби добавил, что первый транш дополнительной помощи по безопасности Израилю со стороны США в ответ на нападения ХАМАСа уже в пути по состоянию на вечер понедельника.

"Мы ожидаем, что со стороны Израиля будут дополнительные запросы на системы безопасности, поскольку они продолжают тратить боеприпасы в этой борьбе, и мы будем поддерживать их".



<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование