Нобелевскую премию по экономике получила профессор Гарварда

Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2023 год получила американка Клаудия Голдин за исследования роли женщин на рынке труда, сообщает Нобелевский комитет Королевской академии наук.

«Понимание роли женщины на рынке труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, следует устранить в будущем», - отметили в Комитете.

Клаудия Голдин — доктор философии, профессор Гарвардского университета. Она представила первый полный отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении 200 лет.