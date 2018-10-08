Нобелевская премия по экономике присуждена за исследование связи климата и инноваций с экономическим ростом

Уильям Нордхаус и Пол Ромер получили Нобелевскую премию 2018 года по экономике за исследования, способствовавшие интеграции климатических изменений и технологических инноваций в макроэкономический анализ, сообщила в понедельник Шведская королевская академия наук.

“Их открытия существенно расширили масштаб экономического анализа, создав модели, которые объясняют взаимодействие экономики с природой и знаниями”, - говорится в заявлении академии.

Премия по экономике, официальное название которой - Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, - вручается с 1968 года. Экономика не входила в первоначальный перечень направлений, отмеченных в завещании изобретателя динамита, предпринимателя Альфреда Нобеля, в соответствии с которым была учреждена премия.

Лауреаты получат 9 миллионов шведских крон ($1 миллион).

На прошлой неделе были объявлены имена лауреатов премии по медицине, физике, химии, а также Нобелевской премии мира.

В мае Шведская королевская академия наук сообщила, что не будет вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, поскольку сразу несколько членов академии подали в отставку из-за скандала вокруг обвинений в сексуальных домогательствах.