Госсекретарь США: Увеличение помощи Израилю может состояться уже в воскресенье

США могут объявить о дополнительной помощи Израилю уже сегодня, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.

«Мы рассматриваем конкретные дополнительные просьбы, с которыми обратились израильтяне. Я думаю, что вы, скорее всего, услышите об этом позже сегодня», — сказал Блинкен.

По его словам, президент Джо Байден дал указание убедиться в том, что США предоставляют Израилю все необходимое, чтобы противостоять атакам ХАМАС.

В ответ на обвинения республиканцев в том, что администрация Байдена пытается умиротворить Иран и что размораживание иранских средств способствовало возникновению нынешней ситуации в Израиле, Блинкен отметил, что деньги из размороженных средств, предназначенных для гуманитарных целей, не были потрачены.