В Госдуме РФ обсудят, как отказаться от договора о запрете ядерных испытаний

Совет Госдумы России на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сегодня сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний предложил 5 октября Путин.

"Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", - пояснил Володин.

Он упомянул заявление Путина, сделанное им накануне, о том, что Россия провела "последнее успешное испытание" межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник".

"Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", - написал Володин.

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, а США и Китай не сделали этого. СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году, Россия их не проводила ни разу. США делали это в 1992 году. С тех пор в мире было проведено 10 испытаний, в основном этим занимается Северная Корея.