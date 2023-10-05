Литва планирует выделить 340 млн евро на помощь Украине в 2024 году

В расходы бюджета на 2024 год в Литве планируют включить поддержку Украины на сумму 340 млн евро, заявила премьер Ингрида Шимоните.

По ее словам, в ближайшие годы Вильнюсу понадобятся средства не только на поддержку беженцев войны, но и на продолжение поддержки Киева, если страны ЕС не договорятся о 50-миллиардном пакете помощи Украине, передает BNS.

"Украине мы предоставим в целом около 0,4 процента ВВП, что составляет около 340 млн евро", – уточнила Шимоните.

Литовское правительство рассмотрит проект бюджета на 2024 год в четверг, 5 октября.

Ранее сообщалось, что Венгрия предложила разделить будущий 50-миллиардный пакет помощи Евросоюза для Украины, усиливая беспокойство относительно уменьшения экономической поддержки Киева.