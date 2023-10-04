Словакия вводит временный контроль на границе с Венгрией

Словакия возобновит проверки на границе с Венгрией, чтобы уменьшить количество нелегальных мигрантов, въезжающих в страну. Об этом пишет Dennik N.

Возобновление контроля на границе с Венгрией начнет действовать с четверга и продлится до 14 октября.

На этот шаг Братислава пошла после того, как Польша, Чехия и Австрия объявили во вторник о введении временных проверок на своих границах со Словакией. Проверки продлятся не менее 10 дней, чтобы сдержать нелегальную миграцию.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор раскритиковал меры соседей, заявив, что необходимо найти общеевропейское решение проблемы мигрантов. По его словам, контроль будет означать увеличение бюджетных расходов для каждой страны, но мигранты не исчезнут с территории ЕС.

Польша, Чехия, Австрия, Словакия и Венгрия входят в Шенгенскую зону Европейского Союза, которая заключается в том, что в пределах этой зоны отсутствуют физические границы с проверками.

Мигранты преимущественно используют Словакию как транзитную страну на пути в Западную Европу.

По словам министра внутренних дел, Словакия зарегистрировала 39 688 мигрантов с начала года до 1 октября – в 11 раз больше, чем год назад.

Между тем в крошечном польском городке Лелюхов жители устроили протест против возобновления пограничных проверок на границе со Словакией, из-за которых их КПП временно закрыли и сорвали привычный образ жизни.