Последнее обновление: 04.10.2023 18:00

ЕС приветствует ратификацию Арменией Римского статута МУС

ЕС приветствует ратификацию Арменией Римского статута МУС и призывает всех последовать ее примеру.

"Каждое присоединение к Римскому статуту приближает международное сообщество к всеобщему участию и укрепляет общую решимость положить конец безнаказанности и способствовать развитию культуры ответственности", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Страны, ратифицировавшие Римский статут, де-юре обязаны в случае приезда Владимира Путина передать его в руки Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на его арест.

После решения парламента Армении в Кремле заявили, что у Москвы появились "дополнительные вопросы" к руководству страны.

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