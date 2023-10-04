Расширение Евросоюза обсудят на саммите 5-6 октября

Лидеры Европейского Союза обсудят пути реформирования ЕС и принятие новых стран на саммите в Гранаде 5-6 октября. Об этом напоминает Reuters.

Агентство отмечает, что саммит призван дать начало "длительному процессу подготовки ЕС к расширению ориентировочно к 2030 году".

В списке стран, которые претендуют на вступление в Евросоюз и получили статус кандидатов, сейчас находятся следующие государства: Турция (кандидат с 1999 года); Северная Македония (кандидат с 2005 года); Черногория (кандидат с 2010 года); Сербия (кандидат с 2012 года); Албания (кандидат с 2014 года); Молдова (кандидат с 2022 года); Украина (кандидат с 2022 года); Босния и Герцеговина (кандидат с 2022 года).

Еще две страны, Грузия и Косово, подали заявки на получение статуса государств-кандидатов, однако пока его не получили.