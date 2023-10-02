В Варшаве тысячи людей собрались на антиправительственный марш за две недели до выборов

В минувшее воскресенье в Варшаве тысячи людей собрались на антиправительственный марш за две недели до парламентских выборов в стране, сообщает Reuters.

Акцию под названием "Марш миллионов сердец" организовала крупнейшая оппозиционная партия Польши "Гражданская платформа". По данным организаторов, в демонстрации приняли участие несколько сотен тысяч человек.

"Когда я вижу сотни тысяч ваших улыбающихся лиц, то чувствую, что настал определяющий момент для истории нашей родины. Приближаются большие перемены. Это признак возрождения Польши", - заявил в начале демонстрации лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск.

Туск заявляет, что правящая польская партия "Право и справедливость" может иметь целью вывести Польшу из ЕС, а также назвал выборы решающими для прав меньшинств и женщин.

Согласно последнему опросу Института социальных изменений для проправительственного издания wPolityce.pl, ПиС поддерживают 39% респондентов. Возглавляемый Туском блок "Гражданская коалиция" занимает второе место с поддержкой 30%.