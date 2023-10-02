Победитель выборов в Словакии подтвердил намерение прекратить помощь Украине

Лидер партии Smer-SD, которая победила на парламентских выборах в Словакии, Роберт Фицо повторил заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине, сообщает AP.

"Люди в Словакии имеют бОльшие проблемы, чем Украина", – отметил Фицо.

Он добавил, что готов начать переговоры с другими партиями о формировании коалиционного правительства, как только президент Зузана Чапутова попросит его об этом.

"Мы здесь, мы готовы, мы кое-чему научились, мы стали более опытными. У нас есть четкие идеи, у нас есть четкие планы. Мы знаем, что именно должно делать правительство", – отметил Фицо.

В свою очередь президент Словакии заявила, что в понедельник поручит Фицо формирование правительства.

"…мы проснулись от изменений, которые принесли досрочные всеобщие выборы. Они были свободными, демократическими и создали реальный образ нашего общества", – отметила она.

По словам словацкого президента, высокая явка избирателей свидетельствует о том, "что нам не безразлично будущее Словакии".

Она выразила надежду, что партии, которые получили самую высокую поддержку, "осознают свою долю ответственности".

"Конечно, наибольшая ответственность за будущее развитие событий лежит на победителе выборов...В духе нашей конституционной традиции, завтра я поручу формирование правительства победителю выборов", – подчеркнула Чапутова.

Фицо и раньше декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины, что говорить о вступлении Украины в ЕС сейчас "иллюзорно", а также заявлял, что в Украине якобы "толерируют нацизм".