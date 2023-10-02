Последнее обновление: 02.10.2023 12:51

Азербайджан пустил миссию ООН в Нагорный Карабах впервые за 30 лет

В воскресенье 1 октября в Карабах прибыла миссия ООН, главной целью которой является оценка гуманитарных потребностей местного населения, сообщило AFP со ссылкой на представителя президента Азербайджана.

Это первый случай доступа представителей ООН на территорию региона за примерно 30 лет.

Азербайджанское информагентство APA опубликовало видео проезда автомобилей миссии. Официальных заявлений на страницах ООН по этому поводу пока нет.

По последним данным в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев из Карабаха, что составляет примерно 85% населения. В течение последних суток интенсивность выезда из региона снизилась.

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