Последнее обновление: 02.10.2023 12:51

Турция нанесла авиаудары по курдам в Ираке после теракта в Анкаре

Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и заявила, что уничтожила 20 объектов запрещенной в стране курдской группировки после теракта в Анкаре.

Об этом объявило Министерство обороны Турции в воскресенье, сообщает Anadolu.

В министерстве отметили, что турецкие военные провели авиаудары по базам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, на севере Ирака в Гари, Хакурке, Метине и Кандиле.

"В результате авиаударов уничтожено в общей сложности 20 объектов, состоящих из пещер, приютов, бункеров, укрытий и складов, которые использует сепаратистская террористическая организация, в которых, вероятно, скрывались высокопоставленные члены террористической организации", – говорится в сообщении Минобороны Турции.

В воскресенье террорист-смертник взорвал взрывное устройство у входа в здание МВД в Анкаре. Ранения получили двое полицейских. Другого нападающего убила полиция. Евросоюз осудил теракт в столице Турции у здания Министерства внутренних дел.

РПК, имеющая базы на севере Ирака, взяла на себя ответственность за теракт.



<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование