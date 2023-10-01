Боррель: Европа уже подготовила 27 тысяч украинских военных

Евросоюз подготовил для вооруженных сил Украины более 27 тысяч военнослужащих, сообщил глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель в видеообращении к участникам Форума оборонной промышленности в Киеве.

В середине сентября станы Евросоюза приняли решение увеличить число украинских военных, которые будут проходить тренировки в европейских центрах. К 2024 году планируется подготовить до 40 тысяч военнослужащих ВСУ.

В субботу Боррель неожиданно приехал с визитом в Одессу.

Он записал видеообращение на фоне одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора, который был сильно поврежден в результате российского ракетного удара 23 июля. В этом обращении он осудил «варварские удары» по украинским городам.

«Украина имеет право защищаться от российской агрессии и вернуть под контроль всю свою территорию», — сказал он.