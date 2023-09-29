Проблемы рынка недвижимости Китая угрожают всему миру

Проблемы рынка жилья и ослабление потребительского спроса в Китае представляют риски для мировой экономики. Об этом заявил новый министр экономики Японии Йоситака Синдо во время интервью с группой журналистов в Токио, пишет Market Watch.

Потенциально последствия могут быть действительно серьезными, учитывая центральную роль Китая в глобальной экономике, заявил Синдо.

Министр отметил, в частности, резкое падение иностранных инвестиций в КНР, а также серьезные проблемы китайских компаний в сфере недвижимости, и определил их среди основных причин слабого роста экономики этой страны.

На долю Китая приходится около 20% японского экспорта, поэтому экономические проблемы КНР могут негативно сказаться и на Японии.