Норвегия закрывает границу для авто с российскими номерами

Норвегия со вторника закроет границу для автомобилей с российскими номерами. Об этом говорится в сообщении МИД Норвегии.

Таким образом страна вводит дальнейшее усиление ограничительных мер против РФ.

Изменения вступят в силу в полночь в ночь на вторник, 3 октября.

Зарегистрированные в России легковые автомобили с девятью или менее местами больше нельзя ввозить в Норвегию. Однако это положение не распространяется на транспортные средства с десятью и более сидячими местами. Поэтому, как и раньше, можно пересекать границу, например, микроавтобусами и автобусами через пограничную станцию Сторског, как это происходит сейчас.

Норвегия также вводит определенные исключения. Исключение сделано для транспортных средств, принадлежащих гражданам Норвегии или гражданам ЕЭЗ, постоянно проживающим в России, или членам их семей.

Исключение также сделали для транспортных средств, которые необходимы по гуманитарным причинам, таких как острая болезнь, смерть или семейные похороны. Также есть исключения для дипломатических транспортных средств и транспортных средств, принадлежащих международным организациям или государственным курьерским службам.

"Даже если транспортное средство подпадает под одно из исключений, это не означает, что лицам, находящимся в нем, автоматически разрешен въезд в Норвегию", – уточнили в МИД Норвегии.

Ранее стало известно, что Финляндия ввела круглосуточные проверки на границе с Норвегией, чтобы предотвратить въезд российских автомобилей на свою территорию.