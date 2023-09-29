Последнее обновление: 29.09.2023 16:09

Путин разрешил крупнейшему итальянскому банку продать активы в РФ

Путин подписал указ, дающий разрешение крупнейшему итальянскому банку Intesa Sanpaolo продавать или распоряжаться своими активами в России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте российского правительства.

В указе, датированном 28 сентября, цитируется другой указ, подписанный в августе 2022 года Путиным, предоставляющий ему полномочия выдавать специальные освобождения от определенных соглашений, связанных с энергетическими и финансовыми активами.

В последнем указе говорится, что РФ разрешает сделки, которые приведут к прямой или опосредованной продаже 100% акций Intesa.

Intesa обслуживает корпоративных клиентов в России. В начале российского вторжения в Украину в компании насчитывалось около 980 сотрудников в 28 отделениях. Банк прекратил новое финансирование русских клиентов и новые инвестиции в российские активы, когда началась война.

С прошлого года Intesa пыталась разорвать связи со своим бизнесом в РФ, но западные санкции усложнили европейским банкам, включая конкурентов UniCredit и Raiffeisen Bank (RBI), выйти из России.



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