Китай запустил еще один шпионский спутник

Китай успешно запустил новый разведывательный спутник "Яоган", являющийся четвертым спутником серии "Яоган 33". Об этом сообщает CASC.

Этот спутник был запущен с помощью ракеты-носителя Long March 4C по космодрому "Цзюцюань". Предыдущий спутник "Яоган 33" также был запущен такой же ракетой-носителем Long March 4C. Запуск прошел в начале сентября. В настоящее время космические силы США отслеживают новый спутник на приполярной орбите.

Информация о функциях и целях спутника скрыта, но китайские государственные СМИ сообщили, что использование спутника предусматривает научные исследования, мониторинг земельных ресурсов и ликвидацию стихийных бедствий. Спутники Яоган являются частью таинственной китайской системы спутников для зондирования земли, которые западные страны считают военными. В общем, это уже 45-й запуск Китая в 2023 году.