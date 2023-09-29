Ведущим финцентром мира вновь стал Нью-Йорк

Нью-Йорк вновь занял первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group, которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Нью-Йорк обогнал Лондон в рейтинге осенью 2018 года и с тех пор сохраняет за собой лидерство.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга, опубликованной в марте этого года, число баллов у Нью-Йорка увеличилось до 763 с 760, а у занимающего вторую позицию Лондона - до 744 с 731, пишет Интерфакс.

Тройку лидеров по-прежнему замыкает Сингапур, прибавивший 19 баллов. На четвертом месте расположился Гонконг, продемонстрировавший аналогичную динамику. Далее следуют Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Шанхай.

Дебютантом топ-10 финансовых центров мира в этом году стала Женева: столица одноименного швейцарского кантона взлетела на 13 строчек, увеличив число набранных баллов на 29.

Самое резкое падение в рейтинге - на 35 позиций - у Москвы (114-е место). Санкт-Петербург, в свою очередь, опустился со 115-й на 118-ю строчку. Среди финансовых центров Восточной Европы и Центральной Азии лидирует Астана (60-е место, +48 баллов).

В сентябре в список впервые вошел Майами, занявший 24-ю позицию.

Среди финансовых центров, которые в ближайшие два-три года могут увеличить свое влияние, опрошенные Z/Yen Group респонденты чаще всего называли Сеул, Сингапур и Дубай.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 34-м). Рейтинг составляется на основе различных статистических данных и опросов.