Последнее обновление: 27.09.2023 19:22

Власти Индонезии запретили использовать соцсети для торговли товарами и услугами

Индонезийские власти наложили запрет на использование социальных сетей в качестве платформы для реализации товаров и услуг и продолжат работать над регулированием электронной торговли с целью защитить интересы местных компаний, сообщает CNBC.

Несколькими днями ранее президент страны Джоко Видодо заявил, что конкуренция со стороны соцсетей, позволяющих приобрести множество различных, в том числе иностранных, товаров, негативным образом сказывается на продажах микро-, малых и средних предприятий в Индонезии.



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