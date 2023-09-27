Власти Индонезии запретили использовать соцсети для торговли товарами и услугами

Индонезийские власти наложили запрет на использование социальных сетей в качестве платформы для реализации товаров и услуг и продолжат работать над регулированием электронной торговли с целью защитить интересы местных компаний, сообщает CNBC.

Несколькими днями ранее президент страны Джоко Видодо заявил, что конкуренция со стороны соцсетей, позволяющих приобрести множество различных, в том числе иностранных, товаров, негативным образом сказывается на продажах микро-, малых и средних предприятий в Индонезии.