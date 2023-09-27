Последнее обновление: 27.09.2023 12:01

Литва передала радиолокационное оборудование для ВМС Украины

Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы.

Военно-морские силы Литвы во вторник передали для украинских коллег комплекты радиолокационного оборудования, которое помогает вести наблюдение над акваторией моря. Оборудование передали по запросу украинской стороны.

"Эта поддержка усилит способность Украины вести наблюдение над морем и лучше понимать ситуацию... Это важно и для защиты ее территориальных вод, и обеспечения безопасности собственных граждан", – прокомментировал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Перед этим Литва объявила значительный пакет военной помощи для Украины ко Дню независимости, а также передала 1,5 млн боеприпасов.

Минобороны Литвы напоминает, что в рамках поддержки Украины также активно помогает в подготовке военных и лечении раненых, экспертных консультациях, предоставляет средства на международные программы поддержки Украины.

На 2024-26 годы Литва запланировала выделить на поддержку Украины 200 млн евро.



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