Азербайджан назвал потери за сутки войны в Карабахе

Азербайджан за сутки войны в Нагорном Карабахе 19-20 сентября потерял 705 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Ведомство заявляет, что в ходе "антитеррористических мероприятий" суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Погибли 192 военнослужащих армии страны.

Среди погибших — 180 сотрудников Минобороны и 12 сотрудников министерства внутренних дел, также погиб мирный житель.

Ранения получили 511 военных и один гражданский.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, сказано в заявлении.