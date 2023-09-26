Последнее обновление: 26.09.2023 08:52

Байден заверил Пашиняна в дальнейшей поддержке со стороны США

Президент США Джо Байден написал письмо армянскому премьер-министру Никола Пашиняну, в котором заверил в дальнейшей поддержке его страны.

Письмо от Байдена Пашиняну передала глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает Armenpress.

"Я попросил Саманту Пауэр, ключевого члена моего кабинета, лично передать Вам решительную поддержку Соединенных Штатов и моей администрации стремлению Армении к достижению достойного и прочного регионального мира, который будет защищать Ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию", – говорится в письме американского президента.

Байден подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Армению в укреплении демократии внутри страны и в стремлении к стабильности в регионе.

Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно-признанной территории, 19 сентября и объявил о ее завершении на следующий день. 21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации. Азербайджан пообещал обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

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