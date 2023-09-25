Беларусь потребовала извинений от Канады из-за приглашения ветерана дивизии СС в парламент

Белорусские власти ждут официальных извинений руководства Канады в связи с присутствием служившего в рядах нацистов 98-летнего выходца из Украины Ярослава Хунка в парламенте Канады во время визита президента Владимира Зеленского 22 сентября.

"В Беларуси, где в годы Второй мировой войны погиб каждый третий ее житель, возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в Палате общин канадского парламента. Требуем от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту. Ждем официальных извинений руководства Канады", - говорится в заявлении МИД РБ.

"Такое циничное отношение к памяти тысяч невинных жертв нацизма не случайный инцидент, каким его сейчас пытаются представить организаторы данного шоу. Это своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории", - сказано в заявлении.

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота в присутствии Зеленского заявил, что Хунка был героем, после чего зал поприветствовал его бурными аплодисментами.

Канадская еврейская группа CIJA затем заявила, что она глубоко обеспокоена тем, что в парламенте чествовали ветерана нацистской дивизии, участвовавшей в геноциде евреев. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться.

В воскресенье Рота опубликовал официальное заявление, в котором выразил сожаление по поводу случившегося. Он подчеркнул, что никто из его коллег-парламентариев и членов украинской делегации не знал о его намерениях.

«Эта инициатива была полностью моей собственной, — сообщил спикер. — Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия».

В CIJA, отвечая на его слова, заявили: «Мы ценим принесенные извинения. Надлежащая проверка необходима, чтобы гарантировать, что такой неприемлемый инцидент не повторится снова».

Лидер канадской оппозиции, консерватор Пьер Пуальевр считает, что премьер-министр Джастин Трюдо также несет ответственность за инцидент и должен принести извинения.

В офисе Трюдо, который возглавляет Либеральную партию, заявили, что решение пригласить Хунку было принято только офисом спикера, а его извинения «были правильным поступком».

Во время Второй мировой войны приглашенный в парламент Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия «Галичина» — добровольческом подразделении, состоящем в основном из этнических украинцев под нацистским командованием.

Членов дивизии обвиняют в убийстве мирных польских и еврейских граждан, хотя трибунал не признал ее виновной в каких-либо военных преступлениях.