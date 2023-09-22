Последнее обновление: 22.09.2023 18:00

ЕСПЧ применил промежуточную меру против Азербайджана

Принимая во внимание тот факт, что ситуация в Нагорном Карабахе приводит к серьезному риску нарушения прав, гарантированных Конвенцией (о правах человека – ред.), и, несмотря на достигнутую 20 сентября этого года договоренность о прекращении огня, 22 сентября этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), удовлетворив требование правительства Армении, применил в отношении Азербайджана промежуточную меру.

В частности, ЕСПЧ обязал Азербайджан воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к нарушению прав, гарантированных статьями 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток) Конвенции.

ЕСПЧ также принял решение срочно уведомить об этом Комитет министров СЕ, сообщает офис представителя Армении по международным правовым вопросам.



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