Азербайджан сообщил об итогах встречи с представителями Карабаха

Администрация президента Азербайджана сообщила о встрече с представителями армянского населения Нагорного Карабаха, которая проходила в городе Евлах.
Заявление президентской администрации приводит агентство АЗЕРТАДЖ.
На встрече от Азербайджана присутствовал ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов.
Также на встрече присутствовал руководитель российской стороны Российско-турецкого совместного мониторингового центра Олег Семенов.
"На встрече, состоявшейся в конструктивной и позитивной атмосфере, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики", – говорится в сообщении.
Азербайджанская сторона представила планы по реинтеграции.
Кроме того, обсудили скорейшую реализацию вопросов из заявления Минобороны Азербайджана о прекращении "антитеррористических мероприятий".
Стороны также договорились о поставках гуманитарной помощи в Карабах и проведении вскоре очередной встречи.
В полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Это произошло после того, как местные карабахские власти заявили, что принимают условия Баку для прекращения огня.
Накануне в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.