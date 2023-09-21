В РФ собираются ввести экспортные пошлины почти на все товары

Минфин и Минэкономики обсуждают возможности ввести с 1 октября и до конца 2024 года экспортные пошлины почти на все виды товаров, еще не обложенные ими, пишет газета «Коммерсант».

Ставка будет привязана к курсу рубля.

Пошлины не коснутся нефти, нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна. Также из-под них выведут продукцию машиностроения под кодами ТН ВЭД 84-96.

При этом попадут под пошлины крупнейшие статьи российского ненефтегазового сырьевого экспорта (металлы, уголь и удобрения). По оценкам экспертов, введение пошлин заберет у них до трети экспортной маржи.

При курсе в 80-85 рублей пошлины составит 4%, при курсе 85-90 рублей — 4,5%. При долларе 90-95 рублей — 5,5%, выше 95 рубей — 7%.

Ряд министерств должны предоставить Минфину и Минэкономики предложения по предоставлению исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта (более 50% от затрат).

«Больше всего смущает явная финансовая непредсказуемость меры для бизнеса. В таких условиях никто и никогда не будет инвестировать», - сказал источник «Коммерсанта».