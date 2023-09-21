ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на максимуме за 22 года.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Прирост числа рабочих мест в последние месяцы замедлился, но остается сильным, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция по-прежнему повышенная", - говорится в сообщении.

Комитет продолжает очень внимательно следить за инфляционными рисками, а также оценивать дополнительные данные и их влияние на денежно-кредитную политику.

"Принимая решения относительно будущих темпов ужесточения политики, который может потребоваться для постепенного возврата инфляции к 2%, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения ДКП, экономические и финансовые события, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

Федрезерв продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе, согласно объявленному ранее плану.